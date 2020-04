A világ koronavírusos megbetegedéseinek nagyjából harmada, közel 700 ezer fertőzött van az USA-ban, az országban már közel 35 ezer ember vesztette életét a járvány miatt.

A kórházi dolgozók szokatlan módját választották annak, hogy egy kis lelket öntsenek egymásba és mindenkibe a súlyos helyzet közepén. A New York-i Lennox Hill kórházban elterjedt az a szokás, hogy a Beatles Here Comes The Sun című nagyon cuki dalát éneklik (játsszák le), valamint tapsolnak és ujjonganak, amikor kiengednek egy kórházból egy-egy koronavírusból felépült beteget.

De van, amikor csak simán felvidítják magukat a dallal.

És olyan is akadta, aki tényleg hatalmas ovációt kapott a távozásakor.

A kórház vezetésének is tetszik az ötlet, úgyhogy már hivatalossá is tették a Code Sun (Nap kód) nevű eljárást. Amikor kiengednek egy beteget, akkor bemondják a hangosbemondón, hogy Code Sun, hogy mindenki tudja, itt a közös öröm ideje. a kórház vezetése szerint fontosak az ilyen eljárások, hogy emlékeztessék a dolgozókat és mindenkit arra, hogy egyszer újra felkel a Nap, ki fognak lábalni a mostani helyzetből.

(Laughing Squid)