A koronavírus-járvány kettős csapást jelent a világkereskedelemre, egyrészt a gazdasági válságok általában véve is visszavetik a fogyasztást, emiatt a termelést, és ezáltal a kereskedelmi igényt is; másrészt a járvány nem csak gazdasági hatásain keresztül, hanem közvetlenül is akadályozza a kereskedelmet, miután a járvány által megkövetelt korlátozások sok gyárban és kikötőben is megnehezítették a munkát.

Ezt még olyan, hagyományosan rugalmasabb szektorok is megérzik, mint a kokaintermelés és -kereskedelem, derül ki az ENSZ hiánypótló jelentéséből.

Az amerikai filmekkel ellentétben a kokain manapság jellemzően áruszállító konténerhajókon utazik, a forgalom csökkenése viszont megnehezíti a csempészek dolgát. Kevesebb konténer mellett több idő jut az áruk ellenőrzésére, a járvány miatt ráadásul a legtöbb kikötőben eleve nagyobb a rendőri készültség, és az utakon is nehezebb mozgatni az árut (Bolíviában nemrég a karantén miatt fokozott ellenőrzések során kaptak el egy jelentősebb piaci szereplőt).

Emiatt a dél-amerikai termelők raktáraiban tonnaszámra hever a szállításra váró áru. Cserébe Európában már kúsznak felfelé az árak, az ENSZ-jelentést feldolgozó Financial Timesnak nyilatkozó iparági elemzők szerint a rotterdami kikötőn keresztül szállított kokain kilója 27 ezerről 35 ezer dollárra kúszott fel.

Az ínséges időkben a lap szerint egyes kartellek már kénytelenek voltak visszatérni a konténerektől a drogfilmek által megidézett klasszikus módszerekhez, és motorcsónakokkal és tengeralattjárókkal szállítják termékeiket, de ez csak Észak-Amerika irányába működik.