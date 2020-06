A tudósok az emberi székletben is kimutatták a koronavírus jelenlétét, és normál esetben ugyan nem találkozunk más ember fekáliájával, de ha bemegyünk egy közösségi toalettre, akkor érdemes ezt a kutatási eredményt is figyelembe venni.

A kínai Jangcsoui Egyetem ugyanis egy számítógépes modellezéssel bebizonyították, hogyha lehúzzuk a vécét, a vízpermet közel egy méter magasra is eljuthat levegőben, és a keletkező vízcseppek annyira aprók, hogy általában több mint egy percig lebegnek a levegőben.

Fotó: Shutterstock

De miért fontos ez? Azt eddig is lehetett tudni, hogy vírusok (a norovírus is, ami hányást és hasmenést okozhat) képesek a vízpermettel együtt az emberi szervezetbe jutni, áprilisban publikált kutatások pedig bebizonyították, hogy a koronavírus képes az aeroszolban akár 3 óráig is életben maradni. A széklettel való ürítés olyan embereknél is előfordulhat elméletileg, akiknek nincs semmilyen gyomor-bélrendszeri tünete, és ugyan a Bristoli Egyetem munkatársa, Bryan Bzdek szerint noha nincs rá egyértelmű bizonyíték, hogy a koronavírus ilyen módon is terjedhet, érdemes elővigyázatosnak lenni.

Fotó: aip.scitation.org Egy bemenetes öblítés szimuláció 0,6 másodpercnél: (a) örvényesség-kontúrok; (b) Y-komponens sebességvonalak és vektorok

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy tartsuk lehajtva a vécé fedelét, amikor csak lehetséges, takarítsuk le az ülőkét és minden más helyet, amihez hozzáérhetünk, és miután elvégeztük a dolgunkat, mossunk kezet. Noha nem bizonyított, hogy a koronavírus biztosan fertőzhet a székleten keresztül, azért sok más széklet-orális úton terjedő vírus létezik, amiknek a fertőzési lehetőségét csökkenthetjük a fenti módszerrel.

via CNN/MTI