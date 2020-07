Nehéz gyerekkort élt meg a marylandi Rehan Staton és családja: a fiú mindössze nyolcéves volt, amikor anyja elhagyta az apját, és elköltözött az országból. Azután Staton apja hol két, hol három munkahelyen dolgozott egyszerre, hogy fenn tudja tartani két fiát. A távolabbi családtagokra nem számíthattak, csak egymásra.

Fotó: YouTube Rehan Staton (balra)

Rehan hetedikes volt, amikor már az otthoni problémák kihatottak az iskolai teljesítményére is. „Nem ettem minden nap főtt ételt, apám pedig folyamatosan dolgozott. Időnként olyan is előfordult, hogy nem volt otthon áram." A körülmények ellenére Rehan a harcművészetekben, az atlétikában és a bokszban is nagyon jól teljesített.

Ezután egyik tanára kisegítő iskolát javasolt neki, apja azonban korrepetáló tanárt keresett neki, aki ingyen oktatta az év hátralevő részében. Év végén kitüntették a teljesítményéért, a tanár pedig, aki a kisegítőt javasolta, levélben kért elnézést az apjától. Rehan profi bokszolónak készült, ám a 12. osztályban vállsérülést szenvedett, aki keresztbe törte a terveit.

Több egyetemre is felvételizett, de végül mindenhonnan elutasították.

Így lett belőle kukás.

„Ez volt az első olyan alkalom az életemben, hogy az emberek nem azért néztek fel rám, amiért jó sportoló vagyok, hanem pusztán magam miatt" – idézte Rehant a CNN. Munkatársai gyakran mondogatták neki, hogy menjen iskolába, és találgatták, miért dolgozik kukásként. Végül megkeresték a munkáltató fiát, Brent Batest azzal, hogy van ott egy okos fiú, aki figyelmet érdemel. Bates a szárnyai alá vette Batest, és elvitte a Bowie Állami Egyetemre egy professzorhoz, akit teljesen lenyűgözött a fiúval folytatott beszélgetés, hogy személyesen járt közbe abban, hogy felvegyék a fiút az egyetemre. A második évben Rehan úgy döntött, a jogra szeretne járni, fel is vették a Harvard jogi karára, ahol ősszel kezd.