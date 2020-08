Nem indul el 101. évad a minszki Janka Kupala Nemzeti Akadémiai Színház szeptemberi évada - közölte a társulat a belarusz kulturális miniszterrel folytatott találkozón. Az esemény koreográfiája már így is eléggé érdekes, különösen, hogy a 9,5 milliós posztszovjet országban most minden a 26 éve irányító Alekszandr Lukasenko elleni tüntetésekről, az ellenük bevetett rendőri erőszakról, erősödő sztrájkokról szól, nos ez is.

Történt ugyanis, hogy leváltották a színház igazgatóját, Pavel Latuskót, mire a teljes társulat bejelentette felmondását.

Az előtörténet egyszerű: szeptemberben indult volna egy felújított előadás, amely már a 90-es években is ment, és a tragikomédia végén - amit mellesleg a színház návadója írt 1922-ben - a színpadon mindig előkerült a fehér-piros-fehér zászló. Márpedig ez vörös posztó Lukasenko szemében, vagyis, hogy pont, hogy nem elég vörös: 1994-es hatalomra jtásakor az alig három évvel korábban függetlenná vált posztszovjet ország fehér-piros-fehér zászlaját gyorsani vissza is állította a szovjet idők tagköztársasági zászlajára, csak a sarló és kapapács nélkül.

Fotó: Janka Kupala Nemzeti Akadémiai Színház

A Lukasenko ellenes tüntetések egyik legfontosabb szimbólumává vált zászló ráadásul nem csak szeptemberben bukkant volna fel az előadáson, hanem már fel is bukkant, egyenesen az 1890-ben épült színház utcai frontján.

A hatalmas lobogókat gyorsan eltávolították, az épület jelenleg rendőröktől van körbevéve, a társulat nem is mehetett be.

És most már nem is akar, így egyelőre úgy néz ki, hogy ha Lukasenko marad, a Kupala színház megy. Ez újabb frontot nyithat az egyébként most ismét az erőszak bevetésével fenyegetőző, de labilis helyzetben elnökkel szembeni tüntetésekben, ugyanis már az ország harmadik legnagyobb városa, a 365 ezres Vityebszk Jakub Kolasz nevű színháza is kiállt a felmondó társulat mellett.