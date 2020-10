A festői színekbe öltöző Nagyerdő fái alatt a Debreceni Állatkert az őszi napokon is megannyi látnivalóval és újdonsággal várja a nagyközönséget - adta hírül a Nagyerdei Kultúrpark.

A testet és szívet melengető, egzotikus Pálmaház az Állatok Világhete alkalmából a sisakos kaméleonok új otthonául szolgáló állatbemutatóval bővült. A két hím már elfoglalta a természethű kialakítású terráriumot, ahol a látogatók is megtekinthetik őket.

A Jemen és Szaúd-Arábia Vörös-tenger menti hegységeiben, félsivatagaiban és cserjés-fás területein őshonos sisakos kaméleon ( Chamaeleo calyptratus ) 35-45 cm-es átlagméretével viszonylag nagytermetű kaméleonfaj; a hímek a 60 cm-es testhosszt is elérhetik. Nevét a fején található, oldalnézetből sisakszerű taréjról kapta. Nappal aktív, a fő táplálékául szolgáló rovarokat is ekkor kapja el lesből támadva, hosszú nyelvének kiöltésével. Vizet érdekes módon kizárólag a leveleken összegyűlő cseppek formájában fogyaszt, az álló vízfelületeket pedig fel sem ismeri. Sárga, barna és kék sávokkal és foltokkal tarkított, zöld alapszíne a környezet mellett számos egyéb tényezőtől függően is változhat: ilyen például az érzelmi állapot, a fajtársakkal való kommunikáció, vagy a nőstények reprodukciós ciklusa.

A sisakos kaméleon igen népszerű hobbiállat, ugyanakkor az eredeti élőhelyén történő útépítések és kereskedelmi célú befogások miatt szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) és a Washingtoni egyezmény (CITES) védettséget adó listáján.