Bevonult a filmtörténetbe a jelenet, ahogy az Ursula Andress játszotta Honey Ryder elefántcsont színű bikinijében kisétál a tengerből, kezében kagylókkal, oldalán késsel. A svájci színésznő által az 1962-es Dr. No című filmben viselt fürdőruha most eladó és akár félmillió dollárért (153 millió forint) is elkelhet egy akción az előzetes becslés szerint.

Az Icons and Legends of Hollywood aukciót november 12–13-án tartják Los Angelesben, és egyebek között további James Bond-, valamint egyéb filmes ereklyékre lehet licitálni.