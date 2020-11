Vasárnap már meggyújthatjuk az adventi koszorú első gyertyáját, ám ezzel nem csak az ünnepi készülődés, illetve a várakozás időszaka veszi kezdetét, hanem a lakástüzek száma is megsokszorozódik - tájékoztat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook oldalán. A tűzoltók felhívják a figyelmet, hogy a legtöbb ilyen tűzeset elkerülhető, ha biztonságos koszorút vásárolunk vagy készítünk. Emellett azt is hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos, hogy biztonságos helyre tegyük az adventi díszt, amit éjszakára mindig oltsunk el, akámilyen szép és hangulatos is, hiába a lakásunk éke, ha utána nem lesz lakásunk.

A tűzoltok emlékeztetnek rá, hogy ősszel és télen naponta harminc lakástűzhöz riasztják őket, átlagosan negyvenöt percenként kigyullad egy lakás. Az estek többségében lángok mindössze egy-két négyzetméteren pusztítanak, azonban naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta pedig meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének.