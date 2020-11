Tudományosan is bizonyították már, hogy a kutyák jó hatással vannak az emberek egészségére. Például statisztikákból világosan látható, hogy a kutyatartó emberek tovább élnek, emellett azt is megállapították, hogy a kutyabarát munkahelyeken sokkal jobb a termelékenység és az ott dolgozók hangulata is. Nem véletlen, hogy a négylábúaknak ezt a faját előszeretettel használják terápiás állatként, például érzékenyítésre. Valami hasonló dologba kezdtek az Egyesült Államokban, Ohio államban, amelynek egyetemi klinikáján, a Wexneren egy ebet betegfogadóként kezdtek el alkalmazni.

Fotó: Twitter/Ohio State University’s Wexner Medical Center Shiloh a betegfogadó kutya, sokak kedvence

Kórházba menni sosem jó dolog, se betegként, se látogatóként, ráadásul ezekben a világjárvány által okozott feszültséggel teli időkben különösen nehéz ez a helyzet. Ezért is döntöttek úgy az amerikai oktató kórházban, hogy munkába állítják Shiloh-t. Az állat egyből jobb kedvre deríti az intézménybe látógatókat, hiszen a mindenki felé mutatott feltétel nélküli szeretetének és bájának nem lehet ellenállni. A népszerű és igen hasznos kutya fotóját a kórház a Twitteren osztotta meg, ami nem meglepő módon azonnal sokak tetszését elnyerte.