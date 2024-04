A 18 éves lány kapott még egy esélyt az ítészektől.

Fotó: TV2

Ahogy arról az Index is beszámolt, egy héttel ezelőtt mindenkit meglepett a Next Top Model Hungary zsűrije, amikor is Keveházi Lilit, sokak szerint a műsor egyik nagy esélyesét küldték haza, ráadásul tánctudása miatt.

A 18 éves lány akkor arról beszélt, nem haragszik, csak csalódott, ám a jelek szerint így is nagy hatást gyakorolt az ítészekre, akik azóta sem tudták túltenni magukat a fiatal távozásán. Emiatt úgy döntöttek, visszahívják őt, Keveházi tehát a szombati adásban újból teljes jogú versenyzőként, ráadásul a Kanári-szigeteken csatlakozott ismét társaihoz.

Mióta kisétáltál a stúdióból, azóta azon tanakodunk, hogy jó döntést hoztunk-e. Itt van a helyed a műsorban, kapsz egy újabb esélyt. Hidd el, nagyon sokat tanakodtunk. Azzal mentetted meg ezt a helyzetet, ahogy reagáltál a kiesésedre: egy felnőtt nő volt ott, nem egy kislány, aki valakinek meg akar felelni, hanem te, és ebben mindannyian hiszünk

– magyarázta Merő Péter a tinédzsernek, aki először el sem akarta hinni, hogy második esélyt szavaztak neki a zsűritagok, de aztán úgy fogalmazott, újult erővel veti bele magát a kihívásokba.

Természetesen a többiek is eléggé meglepődtek a felbukkanásán, a legtöbben nagy örömmel fogadták őt, de sokak arcán vegyes érzelmek bukkantak fel – ők valószínűleg előre sejthették, ez milyen következményekkel jár.

„Ennek a döntésnek pedig az az ára, hogy ha Lili visszatér a versenybe, akkor ma még valakitől búcsúznunk kell” – fogalmazott Ördög Nóra. A Next Top Model Hungary végül Vanessza és Laura nélkül folytatódik tovább.