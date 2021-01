Egy egész kötetnyi ekézésre lesz lehetősége Samantha Markle-nek, hogy féltestvérét, Meghan Markle-t szokásához híven rossz színben tüntesse fel.

Január 17-én jelenik meg ugyanis könyve, a The Diary of Princess Pushy's Sister. Samanthanak annyi mondandója van tesójáról, hogy a kötetnek folytatása is várható!

Eljön tehát az igazság pillanata. A szerző hamarosan megjelenő könyvét úgy ajánlja: néha az igazság bizony furcsább, mint a fikció.