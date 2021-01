Bánky Vilma a kevés magyar egyike, aki csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Kereken 120 éve, 1901. január 9-én Nagydorogon Koncsics Vilma néven látta meg a napvilágot, és színészi pályafutása is még idehaza kezdődött.





Fotó: Wikipedia

A mozi azonban hamarosan nyugatra vonzotta, előbb Németországban, Ausztriában és Franciaországban készített filmekben szerepelt, majd 1925-ben Hollywoodba szerződött. Itt lett igazából a némafilmek sztárja, a romantikus szerelmi történetek hősnőjeként a legjobban fizetett színészek közé emelkedett, karrierje csúcsán heti 5000 dollárt is megkeresett, ami most is szép summa, akkoriban azonban elképesztő nagyságú pénz volt. Nem csoda, hogy a férfiak szinte kivétel nélkül a lábai előtt hevertek.