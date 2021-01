A Grand Theft Auto VI videójáték tényleges készültéről és megjelenéséről ugyan még semmit sem lehet tudni, azonban újabb és újabb pletykák látnak napvilágot. Ezúttal azt terjesztik, hogy az új játék egyik főszereplője nő lesz.

A szivárogtató egy bizonyos Tom Henderson nevű férfi, aki már többször is hiteles forrásnak bizonyult a Call of Duty játékok kapcsán, magyarán Call of Duty témában egyszer sem lódított, amit állított, az meg is valósult.

Henderson egészen pontosan azt állítja, hogy „először a GTA játékok történetében, a GTA 6-nak egy játszható női és egy férfi főszereplője is lesz”.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

Mindehhez az égvilágon semmit sem tett hozzá, például azt sem, hogy honnan szedte az információit. Továbbá ebből még az sem derült ki, hogy ugyanúgy ide-oda ugrálhatunk a szereplők között a játék során, mint a Grand Theft Auto V-ben, vagy az elején kell kiválasztani, hogy női vagy férfi karaktert irányíthatunk.

Hangsúlyoznunk kell, hogy természetesen ezt az információt még erősen pletyka szintjén kell kezelni, viszont valahol logikusnak tűnik, hogy ennyi rész és év után legalább az egyik főszereplő egy hölgy.