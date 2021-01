Sokak kedvenc hete kezdődött tegnap a Való Világban, csak most valamiért nem iskolahétnek, hanem önfejlesztő hétnek nevezték a készítők. A héten a lakók a környezetvédelemről, zenéről és illemről tanulnak, de a legszórakoztatóbb momentumokat így is az érdemi tárgyak közé sorolható angolóra szolgáltatja.

Azt mindenki tudja, hogy mi, magyarok nem igazán jeleskedünk idegen nyelvek elsajátításában, ezt ezúttal is sikerült bizonyítani. Szegény Merci, aki sajnos a videóból kimaradt, próbálkozott először a szintfelmérőn, elég elkeserítő eredménnyel. Mentségére legyen szólva, ahogy a riportszobában is mondta, hogy németesként azért ez elég nehéz feladat volt számára.

Bálint mentette meg a hazát, nem is nagyon vágtak be róla sok mindent, de a villalakók között akadtak olyanok, akik hozták a mindenkinek ismerős tipikus osztálytársakat: Dani gyakorlatilag csak magyarul válaszolt a feltett kérdésekre, Viviennél a végére csúszott el a kérdés-válasz szinkron teljesen, Virág a tipikus „régen minden jobb volt, többek között az angolom” is kifogással élt, Fru pedig értelmezhetetlenül magyarázta az értelmezhetetlent. A legviccesebb megszólalásokat Fru és Vivien hozta, előbbi azt mondta angolul, hogy munkája során nem a vendégeit, hanem a székeket ülteti le, utóbbi pedig azt, hogy kedvenc villatársa a hálószobája.

Senkitől nem venném el az élményt, és nem is spoilereznék tovább, íme a videó: