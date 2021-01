Fotó: Shutterstock

Marveléknál már forog a Pókember 3. része, amihez már számtalan pletyka és teória is társul. A rajongók tűkön ülve spekulálnak a trilógia záró darabjának a cselekményén. Ilyen például, hogy a Sony és a Marvel most még jobban összefogott és az Oscar díjas Irány a Pókverzum animációs film után, talán végre valahára élőszereplős egész estés filmként is megtekinthetjük azt, amire már minden képregény fan várakozik. A Multiverzumba való belépésnek köszönhetően visszatérhetnek az előző pókembereink, Tobey Maguire és Andrew Garfield is. De több oylan karakterre is számítani lehet, akik az előző filmekben már szerepeltek. Sőt! Akár a Marvel által gyártott Netflix-sorozatból is viszont láthatjuk Daredevilt (Fenegyerek), akit Charlie Cox alakított a sorozatban. Őt már a forgatás helyszínén is látták.

A Just Jared fotóinak köszönhetően most kiderült még pár részlet. A felvételek alapján a film több mint valószínűleg a karácsonyi időszakban is fog játszódni, mivel a cukrászda kirakatán a „Merry Christmas” felirat olvasható, illetve a főhősünk is hóban és hóesésben sétálgat az utcán.

Fan fact: Tom Holland testvére is szerepet kaphatott a filmben, mivel őt is lefotózták a forgatáson.

Kíváncsian várjuk, hogy mindenki kedvenc hálószövője, hogyan mászik ki a bűnök hálójából. Ha emlékszünk, akkor úgy lett vége az előző résznek, hogy Mysterio megtámadta Londont, de az utolsó pillanatban Peter megállította őt. Közben videóra vette az egész csatát és kettejük párbeszédét, amit Mysterio úgy vágott meg és szivárogtatott ki, mintha Peter Parker Pókembere állna a támadások mögött és vele ellentétben ő lenne a hős, akire a világnak szüksége van. A végén láthatjuk, ahogy meghal Mysterio, de felmerülhet a kérdés: Lehet ez is csak a színjáték része volt? A 3. részben ez is kiderülhet majd.

A Marvel Stuff tweetjének fotóin látható, hogy két táborra szakadnak az emberek. Valaki Mysteriónak hisz, hogy átverte őt Pókember, majd hidegvérrel végzett vele. A másik tábor viszont, még mindig kiáll a közkedvelt Pókember mellett és az ő pártján áll.

- Mysterio propaganda

- "Citizens defend Spidey"



Photos from the set of SPIDER-MAN 3!



(via Atlanta Filming https://t.co/OfH7iEdvoE) pic.twitter.com/XD93LLd3cL — Marvel Stuff (@marveIstuff) January 17, 2021

A film előreláthatólag 2021. decemberében kerül a mozikba. Addig is lehet tovább gyártani a teóriákat.

A forgatásról készült fotókat itt és itt láthatjuk.