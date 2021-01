A mondás szerint a különleges idők különleges megoldásokat igényelnek, és ez a koronavírus-járvány idején talán még inkább igaz. Számos dolgot lehet már Magyarországon is automatákból vásárolni, néhány éve próbálkoztak nálunk is tejautomatákkal, ami eleinte kifejezetten sikeres volt, ám hamar visszaesett a kihasználtságuk. A házhoz szállítás mellett valóban az automatából való vásárlás kínálhat biztonságos alternatívát számos dolog beszerzéséhez a világjárvány idején, legyen szó élelmiszerről vagy bármi másról. A lehetőséget egy brit tejtermelő gazda is meglátta, aki állítása szerint a hollandoktól leste el az ötletet, és saját tejének értékesítésére helyezett el automatákat – amiről a The Daily Mail adott hírt.

Fotó: Instagram Milkatthemilchurn A brit családi gazdaság által üzemeltett tejautomata

Arról is beszámolnak a cikkben, hogy a példa ragadósnak bizonyult, és egy másik gazda is ezt a megoldást követte a briteknél. A módját is megadják, mert üvegbe töltik a gépek a tejet, ami nemcsak sokkal gusztusosabb, de a hagyományőrző jellege is megmarad a tejivásnak, a tejfogyasztásnak. Előrelátó gondolkodásra és remek üzleti érzékre vall, hogy a gép a sima tej mellett csokis, kávés és egyéb ízesítésű italokat is tartogat, sőt saját közösségimédia-oldala is van. A családi gazdaság tagjai bevallották, hogy kezdeményezésük eléggé bejött, és heti több százan érkeznek hozzájuk vásárlási szándékkal.