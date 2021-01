A Too Hot To Handle első évadának tavaly áprilisi sikerét látva a Netflix már ki is adta közleményben, hogy további két évad várható a népszerű realityből, azonban a helyszín változik. Az első évadot Mexikóban forgatták, a következő két évad pedig Törökországban, majd a Caicos-szigeteken forog majd.

Ha esetleg valaki nem ismerné, a show koncepciója az, hogy egy szép trópusi szigetre költöztetnek dekoratív embereket, akik állításuk szerint nem tudják, pontosan mire vállalkoztak. Miközben elkezdik megismerni egymást, és azt hiszik, ez lesz életük legszebb hónapja, ami csak bulizásból, ivásból és szexelésből fog állni, következik a csavar a történetben, ugyanis közlik velük, hogy négy hétig tilos bármilyen testi kontaktust kialakítaniuk egymással. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy bár 100 ezer dollárt kapnak az elején közösen, bármiféle tapogatózás a pénznyeremény csökkenését eredményezi. A büntetés mértéke függ a szabályszegéstől is, ez pedig további konfliktusokat szül a csapat tagjai között.

Egy átlagember számára ez nem tűnik megugorhatatlan kihívásnak, azonban a készítők olyan remekül castingoltak az előző évadban is, hogy a jelenlévők tényleg életük legnagyobb kihívásaként élik meg ezt az egy hónapot.

A korábbi szereplők nem épp éles észjárásukról voltak híresek, ezért számos aranyköpést hallhattunk tőlük. Az egyedi koncepciónak és a tudatos szereplőválogatásnak köszönhetően így válhatott a Too Hot To Handle a Netflix legnézettebb show-műsorává 10 országban.