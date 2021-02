Azért nem kell annyira örülni, de lehet, hogy most már tényleg el fog készülni A Nagy Mű. A rajongók már akkor is alig bírtak magukkal, amikor még ment a sorozat. Sokan úgy voltak vele, hogy ez a mentsváruk. Aztán az utolsó évad olyan lett, hogy már az is elkezdett sírva rimánkodni a könyv folytatásáért, akik addig még nem is olvasta.

A sorozat utolsó epizódja óta majdnem két év telt el, de idén lesz 10 éve, hogy megjelent A tűz és jég dala sorozat ötödik darabja, a Sárkányok tánca. És mivel mindenki tudja, hogy a sorozat eredetileg 7 részre lett tervezve, így az 5. vége egyáltalán nem tekinthető lezártnak, ezért pláne sokan várják már a folytatást.

Eredetileg úgy volt, hogy 2012-ben már kész lesz, de a megjelenés dátumát eltolták 2013-ra. Ez a tologatás odáig fajult, hogy Martin végül nem mondott semmit, sőt, szabályosan megfenyegette a rajongókat, hogy ha valaki még egyszer megkérdezi, hogy mikor lesz már kész, akkor elkezdi felszalámizni a legszerethetőbb karaktereket. Az évek során többször is tett olyan kijelentéseket, hogy nagyon jól halad, majd nem sokkal az ilyen hurráoptimista kijelentések után konkrétan kitörölt több fejezetet is. Egy panelbeszélgetés során meg arról viccelődött Stephen Kinggel, akit bátran nevezhetünk grafománnak, hogy mégis hogy tud ilyen őrült tempóban írni. King erre csak annyit mondott, hogy van egy napi kvótája, amit igyekszik betartani. Martin erre azt mondta, hogy ő is van, hogy megír több oldalt, de aztán visszaolvassa őket és így a kukában landolnak.

Most viszont a következőt mondta:

Szász meg száz oldalt írtam meg 2020-ban a The Winds of Winterből. Ez volt a legjobb évem, mióta elkezdtem írni ezt a részt. Hogy miért? Nem tudom. Talán az elszigeteltség miatt. talán azért, mert elkaptam a fonalat.

De itt még nincs vége. A következőt még hozzátette:

További száz meg száz oldalt kell még megírnom, hogy kielégítő lezárást adjak a történetnek. Erről fog szólni 2021. Remélem. De nem teszek ígéreteket, akárhányszor mondok egy dátumot, a seggfejek az interneten konkrét tényként kezelik, és alig várják, hogy keresztre feszítsenek, amikor csúszok a határidővel.

Erről ennyit. Aki még mer merészeket álmodni, az ringathatja magát abban a hitben, hogy talán majd egyszerre fog kijönni az utolsó két rész.