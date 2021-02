Most tette ki a legújabb videóját a Videómánia tulajdonosa Dancsó Péter a YouTube csatornájára. Olyan érzésünk támadt tőle hirtelen, mint amikor megláttuk a Halálos Iramban 9. részének az előzetesét, amiben kiderült, hogy Donnak (Vin Diesel) van egy testvére, aki a rosszfiú lesz a filmben (de hogy eddig hol volt ez a testvér 9 éven keresztül, azt nem lehet tudni).

Fotó: youtube

Na szóval, előkerült egy ázsiai srác francia névvel amerikai akcentussal csehszlovákiából, aki egy az egyben lemásolta a Dancsó féle outfitet. Vagy épp fordítva. Vagy igazából nem tudjuk…

Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás?

De sebaj, engedjük ezt el, hiszen a videóban angol tudását is megcsillogtatja Dancsó és be is szól a kollégájának, le is oltja őt, de közben kollaborálna is vele és persze megdicséri a kinézetét, mert az persze patika, de neki még mindig jobbak a szerkói és ebben szeretne segédkezni az irigy kollégájának.

Volt táncpárbaj is, amit nem igazán lehet eldönteni, hogy pontosan ki is nyerte, de lehet nem is lényeges.

A videót itt lehet megtekinteni, ha esetleg még nem látta volna:

Várjuk a folytatását a történetnek, már ha lesz folytatása.