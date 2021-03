Nemrégiben írtunk arról, hogy mennyi sérüléssel rendelkezik a híres színész, Dwayne Johnson. De nemcsak sérülésekkel rendelkezik a sztár, hanem egy tüneményes kislánnyal is és persze egy boldog családdal is gazdagabb. A videó, amit közzétett a Facebook-oldalán, bizonyítja is, hogy mennyire odafigyel a kislányára, és azt kéri a videóban tőle nőnap alkalmából, hogy mondja utána a következőket:

Csinos lány vagyok.

Király csaj vagyok.

Okos lány vagyok.

Nagyon okos lány vagyok.

Mindenre képes vagyok.

Apukájának megfelelve mindent tökéletesen is kivitelez a kislány, és elmondja ugyanezeket a mondatokat. Majd jön a csavar a dologban. Dwayne Johnson körülnéz, hogy merre van az anyuka, nehogy meghallja azt, amit mondani szeretne a kislánynak. Amikor megbizonyosodott róla, hogy nincs a közelben, akkor mondja is mondatot, ami a következő:

Apa a legjobb!

Erre a kislány mondja is a mondatot, de mire befejezné, belekiabál a kamerába, hogy:

Anya!

Majd válaszul az apuka mondja a lányának, hogy:

Nem, nem, nem anya. Csak apa a legjobb!

Zseniális videó egy iszonyatosan cuki kislánnyal és egy humoránál lévő színésztől, köszönjük, Dwayne Johnson.

A videót itt lehet megtekinteni: