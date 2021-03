Matthew Lewis a rút kicskacsa történetének férfiverzióját mutatta be a Harry Potter-szériában. Az eleinte félénk, csálé fogú kisfiúból az évek során igazi szívtipró lett, a varázslóvilágból való kilépése után pedig csak fokozta mindezt, amikor gyúrni is elkezdett. Azóta több filmben is szerepelt, legutóbb a Mielőtt megismertelek című romantikus filmben alakította Emilia Clarke kevésbé kedvelt pasiját.

A 31 éves brit énekes a napokban úgy döntött, megemlékezik egykori forgatásairól, amelyeken valamiért kezeslábast kellett viselnie. Az első 11 éve készült, állítása szerint már nem tudja, mihez kellett békához hasonló szerkóba bújnia.

A másik már szerinte is jóval előkelőbb színű volt, ezt pontosan 2015-ben viselte, a Mielőtt megismertelek című film forgatásán, abban a bizonyos karácsonyi jelenetben, ahol az ő drága ajándéka cseppet sem tetszett a barátnőjét alakító Emilia Clarke-nak, ellentétben a Sam Claffintól kapott bolondos zoknival.