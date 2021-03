A Jóbarátok nyolcadik évadában van egy rész, amelyben Jennifer Aniston akkori férje, Brad Pitt is szerepet kapott. A sztori röviden annyi, hogy épp a hálaadásnapi vacsorára készülnek, amire Monica meghívja az egyik volt évfolyamtársát is, aki a suliban túlsúlyos volt, de azóta lefogyott – ő Brad Pitt. Mivel akkoriban Rachel folyton cikizte őt, ezért szívből gyűlöli, amiről persze a lány mit sem sejt. A vacsorán viszont ezenkívül az is kiderül, hogy akkoriban Ross sem kedvelte túlzottan Rachelt, ezért a két srác megalapította az „Utálom Rachel Green Klubot”. A sztorit csak tovább bonyolítja, hogy amikor ez kiderül, Rachel épp Rosstól vár gyermeket.

Ez a rész ihletett meg egy művészt, aki végül elkészítette az alábbi képet a Harcosok klubja plakátjának mintájára.