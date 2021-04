Különös dolog történik éppen. Brendan Fraser felkapott lett a Twitteren. Lehet, hogy már tudósok, social média mesterek és még a színész menedzselésével foglalkozó ügynökségnél is mindenki ennek a miértjét kutatja. A színész nem csinált semmit, nincs róla se jó, se rossz hír, semmi. És az emberek nem is szedtek elő valami régi megszólalást, ami most már erősen negatívan hathat egyesekre nézve. Annyi történt, hogy a twitterezők elkezdtek spontán arról posztolni, hogy mennyire szeretik Brendan Frasert. Ennyi. Semmi maró gúny, semmi irónia, csak a tiszta szeretet árad ezekből a bejegyzésekből, hogy például Fraser sokkal jobban nézett ki A múmiában, mint DiCaprio a Titanicban ugyanazzal a frizurával. Hogy a színész egyszerűen csak egy király csávó.

Ha valaki ara keresné a választ, hogy van-e még jóság ezen a földön, az nézze meg a #BrendanFraser tag alatti posztokat. Van ezekben a posztokban valami..., valami... "érzéki intelligencia".¹

¹ Idézet Az őserdő hőse című filmből.