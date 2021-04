A könyvtárosok világnapját 2011 óta rendezik meg az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre.

Idén sajnos zárt könyvtárakkal emlékezünk meg az évfordulóról, így csak üresen tudjuk megmutatni a Magyarország egyik legrégebbi könyvgyűjteményének helyt adó Egyetemi Könyvtár olvasótermét. A könyvgyűjtemény története önmagában is figyelemre méltó, érdemes erről bővebben is olvasni - ha már könyvben és könyvtárban nem, legalább a Wikipedián. Reméljük, mielőbb nyitnak a könyvtárak is!