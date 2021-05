Majális? Ugyan. Hiába a lazítások, a Wellhello énekese nem teraszozott a munka ünnepén, de még csak az állatkertbe sem látogatott ki, és azon sem rugózott, hogy lesz-e léggömb és vattacukor a Városligetben. Egyetlen dolog miatt izgult csak picit, hogy vajon az időjárás kegyes lesz-e hozzá, ugyanis igazán jó kis szabadtéri programot talált magának.

Eddig nem volt velünk az időjárás, a tavasz 1-2 napot leszámítva konkrétan kimaradt, de a mai nappal végre elindult valami, meg is küldtük egy kis supozással a Szigetközben

– írta az Instagram-oldalán Fluor, ahova fel is töltött néhány képet, hogy mindenkivel megossza, micsoda kalandban volt része a hétvégén.

Óriási élmény kijönni a természetbe!!! Imádom! Éljen május elseje! Vattacukor meg törökméz helyett rövidgatya meg napszemcsi!

Hogy a beszámoló teljes legyen, egy videó is felkerült a netre a supozásról, Fluor Tomi ugyanis azt is meg akarta mutatni, hogy a Wellhello dalain kívül is vannak olyan „hangok”, amiket érdemes meghallgatni. Az biztos, hogy őt teljesen magával ragadta a természet muzsikája, még egy félhangos „Jeee!” is felszakadt belőle a felvétel elején.