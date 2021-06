Tovább bővül az HBO The Last Of Us című sorozat adaptációjának szereplőgárdája: Merle Dandridge csatlakozik a stábhoz, hogy újra eljátssza a 2014-es eredeti PlayStation-videojátékból ismert szerepét.

A Csernobil alkotója, Craig Mazin és a The Last Of Us készítője, Neil Druckmann által készített The Last of Us története húsz évvel a modern civilizáció elpusztulása és az élőhalottak elterjedése után játszódik és nagyjából az azonos című, először 2013-ban megjelent videójáték sztoriját követi. Joelt, egy sokat megélt túlélőt felbérelnek, hogy csempéssze ki Ellie-t, egy 14 éves lányt a nyomasztó karanténzónából. Ami egy rutinmelónak indul, hamarosan brutális, szívszorító utazássá válik, mivel mindkettőjüknek át kell szelniük az életveszélyekkel teli Egyesült Államokat. Egymásra vannak utalva, ha túl akarják az élőhalottak és az emberi bandák támadásait.

Immár élőben is Marlene

Dandridge korábban Marlene, a Szentjánosbogarak (Fireflies) nevű lázadó szervezet vezetőjének szinkronhangja volt, és a színésznő most visszatér szerepéhez a The Last of Us világába. A Fireflies egy olyan ellenállási mozgalom, amely a szabadságért küzd az elnyomó katonai rendszerrel szemben. A színésznő a 2020-as PlayStation folytatásban, a The Last of Us Part II-ben is Marlene hangját adta.

A színésznő Pedro Pascal, Bella Ramsey és Gabriel Luna mellé csatlakozik, akik Joel, Ellie és Tommy szerepében tűnnek majd fel.

A The Last Of Us pilot epizódját Kantemir Balagov rendezi majd, amely az HBO és a Sony Pictures Television koprodukciójában készül. A PlayStation Productions, a Word Games, a The Mighty Mint és a Naughty Dog gyártja a tévésorozatot, amely a Naughty Dog által kizárólag PlayStation platformokra fejlesztett videójáték két részén alapul. A sorozatot Jasmila Žbanić és Ali Abbas rendezik.

Dandridge egyébként igen aktív színésznő: legutóbb Kim Hammond szerepében szerepelt az HBO A légikisérő című tévésorozatában, amelynek főszerepét Kaley Cuoco alakította. Emellett szerepelt a A Greenleaf család, a Murphy Brown, a The Night Shift és a Star-Crossed sorozatokban is. Ami a videójátékokat illeti, a színésznő a The Last Of Us franchise mellett számos más videojátékban is szerepelt, többek között az Uncharted 4: A Thief's End, a Dota 2 és a Half-Life 2 című játékokban. 2016-ban Dandridge megkapta a BAFTA Game legjobb korábbi díját az Everybody's Gone To the Rapture-ben Katherine Collins szerepének megformálásáért.