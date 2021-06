Szerinte, mivel a magyarok 60%-a túlsúlyos, ezért ők képezik az igazi többséget, a kétharmadot, ami, ha megindul, akkor aztán nincs semmi, ami megállíthatná ezt a kövér tömeget.

Bruti maga is kövér, a családjában is többen kövérek, a politikusok között is akadnak páran, ha máshogy nem, de legalább nevükben ott van, hogy Kövér. Ehhez képest mégis sokan választják a soványságot, ami szerinte egy vírus. Ezért nem is szabadna csak úgy mutogatni. Szóval az lenne a legjobb, ha be lennének tiltva a vékony emberek, nehogy a gyerekek ne tudjanak elhízni felnőtt korukra.

A teljes poszt, ami nem titkoltan a humor és az irónia égisze alatt született itt olvasható el teljes terjedelmében.