Ma egy éve nem dohányzom! Egy szálat sem szívtam! A végén már csak elektromos volt, de aztán valahogy az is kikopott már belőlem. Egyszer már korábban leszoktam, de akkor másfél év után visszaestem. Most szerintem ez örök szakítás, nagyon ritkán jut eszembe, akkor is csak rácsodálkozom, hogy tényleg telenyomtam magam füsttel? Filmen menő, amikor cigiznek, de az életben engem már nem vonz.