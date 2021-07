Fotó: Tim Roney / Getty Images Hungary

25 évvel ezelőtt, pontosan a mai napon, jelent meg az Egyesült Királyságban a Spice Girls Wannabe című száma. Habár a japánok már akkor is mindenki előtt jártak, mivel náluk két héttel korábban debütált a dal.

Állítólag körülbelül 20 perc alatt született meg a szám és a videóklipben való szereplésre még magát Tony Blairt is felkérték, aki sajnos nemet mondott. A klip forgatásáról még annyit érdemes tudni, hogy már akkor vágás nélkül, egy snittben forgatták le, mielőtt ez igazán divatos lett volna. De így is többször kellett felvenni, többek között Mel B mellbimbója (!) miatt, mivel túl hideg volt a helyszínen, ezért túlságosan is látszottak. A dolog iróniája, hogy emiatt több ázsiai országban be is tiltották. Mármint a klipet, nem a mellbimbókat.

Egyébként ezzel a számmal még a Beatlest is legyőzték, ugyanis a 11. helyen debütált az amerikai Top 100-as listán, a gombafejek előző nyitó rekordja az I Want to Hold Your Hand-el csak a 12. helyre volt elég 1964-ben.

Victoria Beckham, aki akkor még Posh Spice-ként futott, addig nem kapott saját szöveget a dalban, amíg Geri Halliwell 1998-ban ki nem lépett a csapatból, akkor lehetősége nyílt megörökölni az ő részeit.

(via: Buzzfeed )