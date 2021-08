Valami nagyra készül.

Fotó: Todd Williamson/NBC / Getty Images Hungary

Miután mindent letörölt közösségi oldalairól, a 31 éves Abel Tesfaye készen áll arra, hogy teljesen új vizekre evezzen, mármint ami a zenei stílusát illeti.

A zenész “The Dawn is Coming” azaz, “Közeleg a hajnal” címmel töltött fel a YouTube-csatornájára egy közel két perces kedvcsinálót a következő albumához, amely a jelek szerint közvetlen folytatása lesz a 2020 márciusában megjelent After Hours című lemeznek. Ezen olyan slágerek voltak, mint a Blinding Lights vagy a Save Your Tears.

Az énekes mindeközben már meg is osztotta, hogy legújabb dala, a Take My Breath augusztus 6-án fog premierezni, és valamilyen szinten kapcsolódni fog a jelenleg is futó olimpiai játékokhoz.