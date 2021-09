Már rég lement a mozikban Dwayne Johnson és Emily Blunt közös Disney-filmje, a Dzsungeltúra. Most ezért meg is kapta a jól megérdemelt őszinte előzetesét. A Screenjunkies csapata alaposan szét is szedte a filmet. Az Index már korábban is megírta, hogy ez valószínűleg a A Karib-tenger kalózai című filmmel lesz egyenlő, amit most az Honest Trailers sorozat meg is erősített.

Ha ez még nem lenne elég, akkor arra is rávilágítottak, hogy Dwayne Johnson mennyit kuncog a saját poénjain. Arról nem is beszélve, hogy ezt a filmet Dwayne Johnson már megcsinálta, nem is egyszer, hisz az alap sztorija ugyanez a Jumanjinak, sőt, Az Amazonas kincsének is, hisz mindegyikben egy fényes, csillogó különleges tárgyat kell elvinni a dzsungelben egy nő kíséretében.