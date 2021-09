Hihetetlen, de Britney Spears fiai már tinédzserkorba léptek.

Fotó: Allen Berezovsky / Getty Images Hungary Britney és a fiúk, 2017-ben.

A 16 éves Sean és 15 éves Jayden nemrég ünnepelték születésnapjukat, amiről visszatérése után édesanyjuk Instagram-oldalán is megemlékezett. A fiúkról ritkán posztol képet, így most is csak egy idézetet osztott meg, egy hosszú szöveggel, amit a gyerekei tiszteletére írt.

A fiaim születésnapja múlt héten volt, akik sajnos felnőnek és a saját dolgaikat akarják csinálni. Engedélyt kell kérnem tőlük, hogy posztolhassam őket, mert rendkívül független kisemberek.

— kezdte Britney, magyarázatot adva arra, hogy miért oszt meg ilyen ritkán bármit a fiairól. Ezután elárulta, hogy nemrég tartottak egy kis bulit a tiszteletükre az állítása szerint egyre magasabb fiúknak, akik olyan jóképűek, hogy már most a lányok kedvencei.

Hosszú posztját így zárta:

Sok mindent nem oszthatok meg veletek, mert a gyerekeim nagyon privátak, amit imádok, de azt elmondom, hogy mindketten rendkívül tehetségesek, és hihetetlenül áldott vagyok, hogy ez a két kisember az életemben van. És ha ők is olvassák ezt, amiben biztos vagyok, hogy nem...nagyon szeretlek titeket, két kis ördög!

Sean és Jayden még az énekesnő első házasságából született, a fiúk pedig gyakran vannak exférjével, Kevin Federline-nal is. Britney viszont hamarosan újra férjhez megy, ugyanis nemrég kérte meg a kezét 27 éves barátja, Sam Asghari.