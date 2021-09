Még 2000-ben nyilvánították a helyi önkormányzatok napjává szeptember 30-át, melynek apropója az, hogy 1990-ben ezen a napon rendezték meg az első helyhatósági választásokat.

A jeles dátum miatt ezért több közigazgatási intézményben is ünnepségeket tartanak, az egyik ilyenről Baranyi Krisztina,Budapest IX. kerületének polgármestere is posztolt egy videót – írta meg a Blikk.

A videóból kivehető, hogy Kövér László házelnök és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára is részt vett az ünnepi eseményen, ahol egy egyedi feldolgozásban a Jóbarátok főcímdala, az I'll be there for you is felcsendült.