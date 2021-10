A legnagyobb influenszerek is nyugovóra térnek a nap végén, az igazán nagyok azonban ilyenkor is ügyelnek a kinézetükre. A legnagyobbak legnagyobbika, Kim Kardashian pedig most megosztotta, milyen pizsamában bújik ágyba esténként:

Fotó: Instagram

Természetesen sajátmárkás termékről van szó, amelynek a funkcióját máris vitatják a kommentelők. A többség szerint ugyanis ez a pizsama biztosan nem alvásra lett tervezve.

Kim Kardashian azzal konferálta fel a kreációt, hogy egy elöl „szuper nyitott” pizsamáról van szó, amely szerinte nagyon aranyos. És van krémszínben is.