A világbajnoki selejtezők idejére Neymar is hazatért Brazíliába, hogy segítse válogatottját Kolumbia és Argentína ellen. Meglátogatta nevelőegyesületét, a Santost is, méghozzá egy kisfiú, a 9 éves Bruninho kedvéért, aki az egyesület ificsapatában játszik.

Bruninho az elmúlt időszakban rengeteg támadást kapott az interneten, amiért a Palmeiras elleni 2–0-ra elveszített felnőtt bajnoki után elkérte a vendégek cserekapusának, Jailsonnak a mezét. A gyűlölködő üzenetek miatt a fiú rendkívül szomorú videót tett közzé, aminek hatására több brazil kiválósága is támogatásáról biztosította és ajándékokat is küldött neki. Neymar pedig személyesen is felkereste, hogy egy nevével ellátott és aláírt mezt adjon át neki. Bruninho reakciója többet mond minden szónál.