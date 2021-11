Még két héttel ezelőtt érte egy csúnyább otthoni baleset, melynek nyomát sokáig viselni fogja.

Mint arról már korábban is posztolt, Sáfrány Emese még bevallása szerint is balga módon sérült meg, kiindulva abból, hogy légtornázás közben 12 méter magasan is magabiztosan mozog. A modellnek az álla szakadt fel, olyannyira, hogy kívül és belül is varrni kellett, az izommal együtt. A legutóbbi képein Emese egy tapaszt viselt az állán, most azonban levette azt, hogy ő is megnézze, mi rejtőzik alatta.

Hát ez lenne az »új« arcom. A baleset óta ugyan nagyon szépen gyógyul az arcom, de óriási (számomra legalábbis) heg még jó darabig biztosan látszani fog. Van ötletetek amúgy, mivel lehet majd eltüntetni?

– írta Instagram-bejegyzésében a légtornász. Íme a fotó: