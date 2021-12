A Legyen Ön is milliomos! német verziója már 22 éve fut, és legelszántabb rajongójának most sikerült végre bejutnia a kvízműsorba. Thomas Müller elmondása szerint 21 éve készül a megmérettetésre, és próbál jelentkezni Günther Jauch műsorába, de csak most járt sikerrel, bár ebben nem volt sok köszönet.

A német verzióban 50 euró jár az első helyes válaszért, az ötödikért 500, a tizedikért 16 ezer, és az utolsó, 15. kérdés pedig egymillió eurót ér. Két évtizednyi felkészüléssel joggal feltételezhetjük, hogy a latintanárként dolgozó Müller simán, reklámszünet nélkül elmenetel legalább a tizedik kérdésig, és

kisebb-nagyobb döccenőkkel ugyan, de így is lett.

Aztán jött a 32 ezer eurós kérdés, amit annak ellenére vállalt, hogy fogalma sem volt a helyes válaszról – írja a Bild. Ha ott befejezte volna a játékot, 16 ezer eurót vihetett volna haza, ő azonban kockáztatott, mellétrafált, és így be kellett érnie 500 euróval.

És hogy mi volt a kérdés, amin elbukta egy autó árát? Íme:

Melyik politikust ítélték szeptemberben egy év börtönre?

Tony Blairt

George W. Busht

Nicolas Sarkozyt

Silvio Berlusconit.

Müller tippje Berlusconi volt, a helyes válasz pedig Sarkozy. Az vesse rá az első követ, akit nem zavart volna össze a sitt felé menetelő politikusok mostanában exponenciálisan növekvő száma.