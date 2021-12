Ijesztő videó került fel a TikTokra, amin első ránézésre egy gigantikus tengeri szörnyet láthatunk.

Fotó: TikTok

Azonban a monstrum mérete valóban dermesztő, valójában nem kell tőle megijedni.

A videó főszereplője ugyanis a sugarasúszójú halak osztályába tartozó tokalakúak egyik példánya, ami olyan ősi halfajnak számít, hogy egészen a dinoszauruszokig visszanyúlik az eredetük.

Ezek az állatok főként szubtrópusi tengerekben élnek, megtalálhatóak Kelet-Európában és Ázsiában is, illetve Észak- Amerikában is találkozhatunk velük. A tokfélék egyébként a tengerekből a folyókba vándorolnak, de a húsuk, illetve az ikrájukból készített kaviár miatt több fajtája is a kihalás szélére került.

Érdekesség, hogy ezen halaknak legnagyobb fajtája, a szibériai viza, ami 5,6 méteresre, illetve 1,5 tonnásra nőhet meg 80 éves korára.

A kommentek között egyébként többen megdöbbentek a videó szereplőjén, volt aki szerint, a hal legalább 140 éves kell hogy legyen a méreteit nézve.