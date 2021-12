Igazi nagykövetté avattákRoxyt, a kis baglyot, akit még tavaly találtak a Rockefeller Center karácsonyfájának ágai között.

Fotó: Facebook

A Tengerentúlról jelentem Facebook-oldala pedig most arról számolt be, hogy a csöppség a Rockefeller Center új nagykövete lett!

"A legenda úgy tartja, hogy Rocky Upstate New York erdeiben is elmesélte történetét barátainak. Mesélt a nagyvárosról, a tülkölő taxikról, a felhőkarcolókról, a fényekről és a korcsolyázókról. Egy kíváncsi bagoly pajtása, Roxy, úgy döntött, hogy saját szemével is látnia kell a City-t. Az ambiciózus kis bagolynak annyira megtetszett New York City, hogy fészket rakott és már munkát is szerzett magának a Rockefeller Centerben. Ő a Center új nagykövete. Már mindent tud a Központ, meg a karácsonyfa állítás történetéről és örömmel mesél róla a látogatóknak" - olvasható a posztban.