Most január 28-án kerül fel a Netflix kínálatába az All of Us Are Dead koreai-zombi sorozat, amihez egy igen véres előzetes is érkezett.

Fotó: YouTube

A Squid Game és az Út a pokolba sikere után, most az All of Us Are Dead című horrorsorozat került fókuszba, ami szintén Koreából érkezik a Netflixre. A sztori szerint, egy gimiben elszabadul a pokol, amikor a zombik betörnek a folyosókra, hogy belekóstoljanak a diákokba.