Elstartolt az HBO Max nagyágyúja, a Peacemaker sorozat, aminek most bárki megnézheti a nyitányát.

Fotó: YouTube

A rendező, James Gunn, aki a 2021-es The Suicide Squad filmben mutatta be John Cena Békeharcos karakterét, korábban azt javasolta mindenkinek, hogy soha ne pörgessék át a sorozat főcímet, ami most felkerült a YouTubera is.

A nyitány valóban egyedülállóan elborult, csak úgy, mint maga a sorozat, ami nem csak trágár, de rendkívül erőszakosra is sikerült.