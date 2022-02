Az oslói kerületi bíróság döntése nyomán Norvégiában ezentúl tilos az angol buldogok és a Cavalier King Charles spánielek tenyésztése, mivel ez sérti az állatvédelmi törvényt. Egy norvég állatvédő csoport azért fordult bírósághoz, mert szerintük mára nem maradt egészséges egyed a két kutyafajból, amelyet tenyészteni lehetne.

A rövid, széles koponya és a rövid orr miatt az angol buldogoknál légúti problémák és más súlyos egészségügyi gondok is jelentkezhetnek. A Cavalier King Charles spániel kisméretű koponyája is neurológiai betegségekre hajlamosít, de gyakran jelentkezhet krónikus szemszárazság, izomgörcs és egyéb mozgászavar, valamint ízületi és szívproblémák is felléphetnek.

Ezeket az egészségügyi problémákat az emberek okozták, és már a 20. század eleje óta ismertek. Az ítélet éveket késett

– mondta a döntés után Åshild Roaldset, a norvég állatvédők vezetője. „A kutyáink szisztematikus és szervezett árulás áldozatai, és ma végre kimondták, hogy ez törvényellenes” – tette hozzá.

A tilalom a tenyésztésére vonatkozik, de a két kutyafaj tartása továbbra is megengedett.