A Szürke ötven árnyalatának főszereplője is belekerült a Sony hálójába.

Dakota Johnsont választotta a Sony a náluk készülő Madame Webre fókuszáló film főszereplőjeként. Joggal kérdezhetik az emberek, hogy az kicsoda, nos Madame Web a MARVEL, azon belül is főként Pókember történeteinek egyik fontos szereplője, aki hálójával szó szerint, átszövi a multiverzumot.

A Sony valamiért úgy gondolta, hogy a Venom, a Morbius és az elkaszált Fekete Macska/Silver Sable film után, most ennek a figurának is ad egy saját mozit, holott főként mellékkarakterként szokott megjelenni a képregényekben.

Egyébként az 1994-es Spider-man: The Animated seriesben is felbukkant, egy olyan sztoriban, ahol több Pókember is jelen volt, más-más univerzumokból. Magyar fordításban egyébként itt Madám Pókháló néven futott, reméljük, hogy ez a filmben elmarad.

Könnyen elképzelhető, hogy ez a figura fogja ismételten összehozni a Tom Holland, Andrew Garfield és Tobey Maguire hálósipkását, de ez még nagyon a jövő zenéje.