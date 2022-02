Chris Taylor 2021 februárjában nagyon meglepődhetett, amikor kinyitotta autóját, és egy hatalmas pókot talált benne.

Az ausztrál származású férfi nem különösebben fél a pókoktól, de a 15 centiméteres egyed azért még neki is durva felfedezés volt. Chris végül úgy döntött, nem teszi ki onnan az autó új lakóját, ennek pedig már egy éve. A nyolclábú ez idő alatt a kétszeresére nőtt, és gazdája szinte már háziállatként tartja számon a Steve névre keresztelt pókot.

Pár hónapja kiszedtem a kocsiból, de másnapra visszatért a napellenző alá, szóval valamiért szeret a kocsimban lenni

– nyilatkozta Chris a Mirrornak, ahol képeket is nézegethet a hatalmas állatkáról. Bár Chris kedveli Steve-et, azért azt nem mondaná, hogy a legjobb barátok lennének. Ennek ellenére boldogan hagyja neki, hogy az továbbra is az autójában éljen. Nemcsak a társaság miatt, hanem azért is, mert már senki sem akar vele utazni, így rengeteg pénzt spórol meg.