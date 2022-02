fegyvert is vásárolt, majd megpróbált öngyilkos lenni, miután a szerettei nem értették meg őt. Azonban ekkor lépett be az életébe Jacqui, aki szó szerint megmentette az életét. A két nő egy éve alkot egy párt, és köszönik, jól vannak. Oregonba költöztek, együtt nevelik Rose két gyermekét is.