Egy jól elhelyezett választási plakát sokat jelenthet egy politikusnak, akár egy választási győzelemhez is nagyban hozzájárulhat, azonban ugyanez fordítva is elsülhet, amire jó példa, azaz rossz példa Hajnal Miklós egyik hirdetése, amit az Index egyik olvasója örökített meg.

Fotó: Olvasói felvétel / Index

A Momentum politikusa legutóbb a közgazdasági végzettségének hiánya miatt került az érdeklődés középpontjába, majd Index is beszámolt róla, hogy a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Hajnal Mikós, hogy összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást Budán, hogy hivatalosan ő is rajtvonalhoz állhasson az április 3-i országgyűlési választáson mint mint II. – XII. kerület országgyűlési képviselőjelöltje.

A fiatal ellenzéki jelölt egyik választási plakátja egy zsákutcát jelző közlekedési tábla mellett kapott helyett, ami elsőre akár fel sem tűnhet az arra járóknak, mások azonban üzenetet is vélhetnek a két jelzés elhelyezkedésében, ilyen közel a választásokhoz.