Egy székesfehérvári kisfiú álmát váltották valóra a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kékruhásai, akik szolgálati autójukkal vitték el egy körre Donátot.

A Police.hu számolt be arról, hogy azzal kereste meg egy székesfehérvári édesanya a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy kisfia, az óvodás Donát már kiskora óta rajong a rendőrökért, be is szokott öltözni az egyenruhába, illetve a kedvenc játékai is hozzájuk köthetők.

Donát anyukája azt szerette volna, ha a rendőrök teljesitik kisfia vágyát, és az egyik rendőrautóval elviszik egy körre.

Az egyenruhások ezt meg is tették, és február 17-én megjelentek a család otthona előtt, majd Donát névnapja alkalmából teljesítették kívánságát.