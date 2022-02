Noha sem a kritikusok, sem pedig a rajongók nem voltak elragadtatva a 2019-es Marvel Kapitányért, de a jövőre érkező folytatás már el is kezdődött.

A forgatás kezdetét pedig Brie Larson, a film főszereplője jelentette be Twitteren, amihez azt fűzte hozzá, hogy "Egy év múlva találkozunk Carol."

Tehát ha minden jól megy, a The Marvels címre keresztelt folytatás jövőre landol a mozikban, amiben kapásból két másik főhőst is kapunk Carol Denvers mellé, erre utal a többesszám is a címben.