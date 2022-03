Courteney Cox nemrégiben Jimmy Kimmel műsorának vendége volt, ahol többek között Ed Sheeran furcsa szokásairól és a Jóbarátok szereplőinek Las Vegas-i kiruccanásáról is kérdezték őt.

Fotó: Leon Bennett / Getty Images Hungary

Emellett először mesélt arról is, hogy korábbi, Los Angeles-i otthonától azért kellett megválnia, mert többen is figyelmeztették, hogy szellemek vannak a házban. Erre az előző tulajdonos, Carole King énekesnő hívta fel először a figyelmét, ő ugyanis úgy tudta, hogy olyan csúnya válás zajlott le a ház falai között, ami miatt azóta is ott van egy szellem. Az 57 éves színésznő nem hitt neki, majd nem sokkal később kapott egy második figyelmeztetést is. Akkor épp egy futár érkezett hozzá, aki megkérdezte tőle, hogy tudja-e, hogy ez az ingatlan kísértet járta. Az énekesnő visszakérdezett, hogy miből gondolja, majd ez a válasz érkezett:

Mert valaki épp ott áll mögötted.

Ezután már nem mert egyedül aludni a otthonában Courteney, ezért úgy döntött, hogy ideje eladni a házat, ami sikerült is neki.