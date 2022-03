Már lassan hosszú hónapok óta Kanye West és Kim Kardashian egyre viharosabbá formálódó válásától hangos a külföldi bulvársajtó. Amit sokáig csak sejteni lehetett, az mostanra bebizonyosodott, miszerint Kim a népszerű komikussal, Pete Davidsonnal alkot egy párt már egy ideje. Kanye West is láthatóan már szintén próbálja más modellnél keresni a boldogságot. Igaz közben vehemensen próbálja volt párját jobb belátásra bírni, sikertelenül.

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary

A középső Kardashian lány legutóbb Ellen DeGeneres műsorának vendégeként számíthatott is arra, hogy a népszerű műsorvezető igyekszik majd körbejárni párkapcsolatának kérdéseit. Mivel azóta már közös Instagram-poszt is született a párról, ezért a rajongók már feltételezni is vélnek a teli tetovált testű férfin egy-két új szerzeményt. Az erre feltett kérdésre pontos választ nem adott a realitysztár, de annyi biztos, hogy legalább három hozzá köthető új tetoválás került Pete Davidsonra.

Az egyik pedig nem is hagyományos úton, hanem elmondása szerint valamilyen felhevített fém eszköz segítségével került ráégetésre egy„kim” Felirat.

Pete Davidson tehát egy igazán érdekes, és persze örökké nyomot hagyó jelölést visel magán amióta megismerhette új párját. Kanye Westnek előre láthatóan, erről is lesz egynéhány kéretlen megnyilvánulása.